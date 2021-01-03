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03.01.2021 - 18:41 | | AA

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e çıktı.

İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi

 

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Negev hapishanesinde son 24 saatte 15 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. 

Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak verilerine göre, daha önce 156 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi.

Hamas ve İslami Cihad'dan yapılan daha önceki açıklamalarda İsrail hapishanelerindeki Filistinliler arasında Kovid-19'un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarılarda bulunulmuştu. 

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 3 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
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