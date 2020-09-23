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23.09.2020 - 13:02 | | AA

İsrail heyeti normalleşme anlaşması için Bahreyn'e gitti

İsrail'den üst düzey bir heyet, 15 Eylül'de imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere Bahreyn'e gitti.

İsrail heyeti normalleşme anlaşması için Bahreyn'e gitti

Anlaşmanın ardından İsrail'den Bahreyn'e yapılan ilk resmi ziyaretteki heyette, Başbakanlık Ofisi Geçici Genel Direktörü Ronen Peretz ve Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in yanı sıra çok sayıda İsrailli yetkili ve bazı iş adamları bulunuyor.

Ziyarette, geçen hafta Beyaz Saray'da imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının detayları ele alınacak.

İSRAİL HEYETİNİN UÇAĞI SUUDİ ARABİSTAN HAVA SAHASINI KULLANDI

İsrail heyetini taşıyan uçak, Suudi Arabistan hava sahası üzerinden Bahreyn'e ulaştı.

Suudi Arabistan, diplomatik ilişkileri bulunmamasına rağmen, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından İsrail uçaklarına hava sahasını kullanma izni vermişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

 

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