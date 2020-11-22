MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı
ABONE OL
22.11.2020 - 05:08 | | AA

İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

İsrail Hava Kuvvetlerinin abluka altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

AA muhabirinin bildirdiğine göre, İsrail savaş helikopterleri bu gece Gazze'nin batısına ve güneyindeki Han Yunus kentine saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin Gazze'deki resmi makamlardan ya da İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazze'ye hava saldırısı, İsrail ordusunun Gazze'den İsrail'in güney kesimlerine roket saldırısı yapıldığı iddiasının ardından gerçekleşti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Askalan (Aşkelon) kentine bir roket fırlatıldığını ve erken uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail 13 Kanalının haberine göre roketin açık alana düşmesinden dolayı herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar oluşmadı. Söz konusu rokete ilişkin de Gazze'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

    10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Her satırı dehşet! Kestiği kedi ile yakalandı 'Yıllardır yiyorum' dedi

    Her satırı dehşet! Kestiği kedi ile yakalandı 'Yıllardır yiyorum' dedi

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    MEB'in yeni sınav planı belli oldu! 25 Ocak...

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    Koronavirüse yakalandığını duyurdu

    10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi

    10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet