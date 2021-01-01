İsrail ordusundan ilginç ‘döküm’

Ordu tarafından yayınlanan yıllık raporda, 2020’de Suriye’de vurulan 50 hedefin büyük çoğunluğunun İran destekli gruplara ait olduğu belirtildi. Bu yıl ayrıca, Lübnan Hizbullah’ının 2 saldırı girişimini engellendiği, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına 176 roket atışı düzenlendiği ifade edildi.