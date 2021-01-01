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01.01.2021 - 07:00 |

İsrail ordusundan ilginç ‘döküm’

İsrail ordusu, bu yıl Suriye’de 50 hedefe saldırı düzenlediğini açıklarken, işgal altındaki Batı Şeria’da 2 bin 277 Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

İsrail ordusundan ilginç ‘döküm’

 

Ordu tarafından yayınlanan yıllık raporda, 2020’de Suriye’de vurulan 50 hedefin büyük çoğunluğunun İran destekli gruplara ait olduğu belirtildi. Bu yıl ayrıca, Lübnan Hizbullah’ının 2 saldırı girişimini engellendiği, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail tarafına 176 roket atışı düzenlendiği ifade edildi.

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
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