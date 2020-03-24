MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı
ABONE OL
24.03.2020 - 03:42 | | AA

İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail polisi, Kudüs'te dezenfeksiyon yapan 4 Filistinliyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Esbat (Aslanlı) Kapısı yakınlarındaki El-Gazali Meydanı'nda Kovid-19'un yayılmasını önlemek için için dezenfeksiyon yapan Filistinli 4 genç, İsrail polislerince gözaltına aldı.

Gözaltına alınan gençlerin Eski Kudüs'teki El-Halil Kapısı'nda bulunan El-Kışle Polis Merkezi'ne götürüldüğü kaydedildi.

İsrail istihbaratı da 16 Mart'ta Doğu Kudüs'teki bir dizi kurum ve tesisi dezenfekte eden 12 genci gözaltına almıştı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail istihbaratının, 12 Filistinliyi gözaltına almasını "ırkçı ve barbar" bir davranış olarak nitelendirmişti.

 

New York'ta hayat durduNew York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor'da kim kazandı? (23 Mart) Survivor bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da kim kazandı? (23 Mart) Survivor bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber