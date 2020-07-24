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24.07.2020 - 14:35 |

İsrail: Suriye sınırı yakınından patlama sesleri duyuldu

Ordunun yazılı açıklamasında, "Patlamalar Suriye tarafında oldu. Şarapneller, İsrail tarafında sivil bir bina ve araca zarar verdi" denildi.

İsrail: Suriye sınırı yakınından patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusu, Suriye sınırı yakınından patlama sesleri geldiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Patlamalar Suriye tarafında oldu. Şarapneller, İsrail tarafında sivil bir bina ve araca zarar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detaylarının araştırıldığı aktarıldı.

Suriye tarafından ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün, Lübnan sınırındaki birliklere takviye kuvvet gönderildiğini duyurmuştu.

Kararın, pazartesi Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına düzenlenen ve biri Hizbullah üyesi olmak üzere 5 kişinin öldüğü saldırının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Beşar Esad rejimi, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

    Bir vatandaş Ayasofya'ya giremediği için ağladı!Ayasofya ve Sultanahmet meydanları doldu, girişler durdu. Son durumu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı. Yerlikaya, "Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak" dedi. Meydanlardaki son durum drone ile görüntülendi.
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