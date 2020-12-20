MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail, üç ülkeden gelecek yabancıları ülkeye almayacak
ABONE OL
20.12.2020 - 17:14 | | AA

İsrail, üç ülkeden gelecek yabancıları ülkeye almayacak

İsrail yönetimi, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi nedeniyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

İsrail, üç ülkeden gelecek yabancıları ülkeye almayacak

İsrail'deki Kovid-19 Kabinesi, İngiltere'de virüsün daha hızlı yayılan yeni türüne rastlanmasının ardından bir dizi yeni önlemler aldı.

Bu önlemler kapsamında İngiltere'nin yanı sıra Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye girişi yasaklandı.

Söz konusu ülkelerden dönecek İsraillilerin ise karantina merkezi olarak kullanılan otellerde 10 ila 14 gün konaklamaları ve ülkeye girişte Kovid-19 testi yaptırmaları zorunlu hale getirildi.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü tespit edilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığından cuma günü yapılan açıklamada da ülkede Kovid-19'un yeni bir türünün tespit edildiği belirtilmişti.

Danimarka'da da geçen ay vizonlarda insanlara geçebilen mutasyona uğramış Kovid-19 tespit edilmişti.

Son dakika... İzmir'de koronaya karşı filtre sistemi! 7 aydır kimseye bulaşmadıGelen son dakika haberine göre; İzmir'de doktorlar, koronavirüslü hastalara müdahale sırasında sağlık çalışanlarına virüsün bulaşma riskini azaltan bir filtre sistemi geliştirdi. 7 ay boyunca sistemi kullanan hiçbir sağlık çalışanında virüse rastlanmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'İmdat' diye bağırmaya başladı! Maske takılmak istenince...

'İmdat' diye bağırmaya başladı! Maske takılmak istenince...

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu!

Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet