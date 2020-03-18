MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail yabancılara kapılarını kapattı
ABONE OL
18.03.2020 - 21:18 | | AA

İsrail yabancılara kapılarını kapattı

İsrail yönetimi, corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yabancıların ülkeye alınmayacağını duyurdu.

İsrail yabancılara kapılarını kapattı

İsrail Göç ve Sınır İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren ülkeye gelecek tüm yabancıların, karantina altında kalacakları bir ev gösterseler dahi ülkeye girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Kararın Sağlık Bakanlığının tavsiyesiyle alındığına işaret edilen açıklamada, giriş yasağına İsrail'de ikamet eden yabancıların dahil edilmediği aktarıldı.

Söz konusu yasağın ne kadar yürürlükte kalacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancıların, karantinada kalacakları bir adres gösterememeleri durumunda ülkeye alınmamasını içeren uygulama ise 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede 433 kişide Kovid-19'a rastlanırken, bunlardan 11'i tedavi edildi.

Corona virüs Fransa'da 264 can aldıFransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona Virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? (18 Mart güncel sayılar) Türkiye, Çin, İtalya, İran, İspanya, Fransa korona virüsü ölüm oranı kaça yükseldi?

Corona Virüsü nedeniyle kaç kişi öldü? (18 Mart güncel sayılar) Türkiye, Çin, İtalya, İran, İspanya, Fransa korona virüsü ölüm oranı kaça yükseldi?

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber