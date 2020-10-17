İsrail yönetimine ‘genişleme’ tepkisi

AB, İsrail’den, işgal altındaki Batı Şeria’da devam eden tüm yerleşim genişlemelerinin durdurulmasını istedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Yerleşimler uluslararası hukukta gayrimeşrudur. Sürekli belirtildiği üzere AB, taraflarca mutabık kalınan dışında Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlardaki herhangi bir değişikliği kabul etmeyecektir” dedi. Borrell, bu planların, gelecekteki iki devletli çözümün sonucu olacak Filistin devletinin varlığını sürdürmesini tehlikeye attığını ifade etti. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya da, ortak açıklamayla İsrail’in Batı Şeria’da konut inşasına devam kararından derin endişe duyduklarını bildirdi.