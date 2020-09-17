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17.09.2020 - 02:02 | | AA

İsrail'de 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 670 yeni vaka tespit edildi.

İsrail'de 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

 

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının bin 165'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni 3 bin 670 vaka ile ülkede salgına yakalananların sayısı 170 bin 465'e çıktı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak, halkın 500 metreden fazla evlerinden uzaklaşması yasaklandı.

Malazgirt şehitliği olduğu değerlendirilen Ziyaret Tepe'de kazılar başladıMuş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yerlerin tespit edilmesi için kazı çalışmalarına başlandı.
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