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03.02.2021 - 16:31 | | AA

İsrail'de 16 yaş üstü herkese koronavirüs aşısı yapılacak

İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama sürecini 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.

İsrail'de 16 yaş üstü herkese koronavirüs aşısı yapılacak

Sağlık Bakanlığının kararı doğrultusunda İsrail'de 16 yaş üstü herkes yarından itibaren başvurmaları halinde Kovid-19 aşısı olabilecek.

Bakanlığın verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 3 milyon 237 bin 163 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 855 bin 785 kişiye ise ikinci dozu yapıldı.

Öte yandan aşılama ve karantinaya rağmen İsrail'de Kovid-19 günlük vakaları da yüksek seyretmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 bin 919 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 663 bin 665'e yükseldiği belirtildi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 27 hastanın hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının da 4 bin 890'a çıktığı ifade edildi.

Hastalardan 1108'nin durumunun ağır olduğu, ülkede 73 bin 707 aktif vaka bulunduğu kaydedildi.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan eden İsrail, 8 Ocak'tan itibaren de karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 31 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina 5 Şubat Cuma gününe kadar uzatılmıştı.

3 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdıÇamlıca Mahallesi Budaklı Sokak'taki bir evde yaşayan Suriye uyruklu ailenin 3 yaşındaki çocuğu Ali Al Ahmet, dün akşam saatlerinde evde et çekildiği sırada elini kıyma makinesine sıkıştırdı.
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