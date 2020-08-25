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25.08.2020 - 00:04 | | AA

İsrail'de bütçe planının onaylanması 4 ay sonraya ertelendi

İsrail Meclisi, uzun zamandır tartışma konusu olan yıllık bütçe planının, 120 gün sonraya ertelenmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

İsrail'de bütçe planının onaylanması 4 ay sonraya ertelendi

 

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Meclis Genel Kurulu'ndaki ikinci ve üçüncü oylamada 67 milletvekilinin oyunu alan yasa tasarısı kabul edildi. Böylelikle bütçe planının onaylanması 23 Aralık'a ertelenmiş oldu.

Söz konusu tasarı bugün geçmemiş olsaydı Meclis'in fesh edilmesi ve yeniden seçime gidilmesi gerekiyordu.- Netanyahu ve Gantz arasındaki anlaşmazlıkYıllık bütçenin onaylanması meselesi, koalisyon hükümetinin tarafları arasındaki anlaşmazlığın özünü oluşturuyor.Netanyahu bir yıllık bütçe planının kabul edilmesini dayatırken, Gantz 2 yıllık bir bütçe planının kabul edilmesini istiyor.Daha önce yerel basına yansıyan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun yıllık bütçe planının kabul edilmesini engelleyerek ülkeyi yeni bir erken seçime götürmeyi hedeflediği belirtilmişti.İsrail'de geçen yıl 6 Nisan, 17 Eylül ve bu yıl 2 Mart'ta olmak üzere 3 kez erken seçim yapılmıştı.Mart ayındaki seçimin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz, 20 Nisan'da koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.Anlaşma gereği, başbakanlık görevini ilk 1,5 yıl Netanyahu, diğer 1,5 yıl da Gantz yürütecek.Netanyahu ve Gantz, koalisyon hükümeti konusunda anlaşsalar da iki lider arasındaki görüş ayrılıkları sık sık gündeme geliyor.

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