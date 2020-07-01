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01.07.2020 - 13:50 | | AA

İsrail'de corona virüs salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

İsrail'de corona virüs salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 859 artarak 25 bin 547'ye ulaştığı belirtildi.

Bu, virüsün ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 56'sının durumunun ağır olduğu, 17 bin 389 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

AKTİF VAKA SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'de son günlerde yeni vakalardaki artış nedeniyle salgında ikinci dalga endişesi yaşanıyor.

Ülkede geçen ay 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 7 bin 838'e yükseldi.

İsrail'de geçen ay günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırılmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan toparlanma açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.
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