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23.03.2020 - 23:01 | | AA

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 1442'ye yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilenlerin sayısının 1442'ye ulaştığını duyurdu.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 204 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1442'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, hastalardan 29'unun durumunun ağır olduğu, 41 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımcının bulunduğu toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 1442'ye yükseldiİsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilenlerin sayısının 1442'ye ulaştığını duyurdu.
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