MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'de corona virüs vaka sayısı 45 bini aştı
ABONE OL
17.07.2020 - 00:03 | | AA

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 45 bini aştı

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısı 45 bini aştı, can kaybı ise 383'e yükseldi.

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 45 bini aştı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 383'e ulaştığı, 1109 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 45 bin 607'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 203'nün durumunun ağır olduğu, 20 bin 268 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 25 bine yaklaştı

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 24 bin 956'ya ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.

Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

Rabia Naz soruşturmasında flaş gelişme! Başsavcılık'tan açıklama geldi

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

Cuma mesajları ve en güzel cuma sözleri! - 2020 resimli, hadisli, dualı, cuma mesajları

Sıradaki Haber