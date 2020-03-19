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19.03.2020 - 22:12 | | AA

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 573'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilenlerin sayısının 573'e ulaştığını duyurdu.

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 573'e yükseldi

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 44 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Hastalardan 6'sının durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, 13 kişinin durumunun orta dereceli olduğu ve 14 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 573'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'de koronavirüse yakalananlar arasında 10 asker de bulunuyor.

Ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, dün de virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.

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