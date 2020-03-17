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17.03.2020 - 00:44 | | AA

İsrail'de corona virüs vakaları hızla artarak 298'e yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısının 298'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail'de corona virüs vakaları hızla artarak 298'e yükseldi

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 48 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Ülkede teyit edilen vaka sayısında büyük bir sıçrama olduğu ifade edilen açıklamasında, toplam vaka sayısının 298'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ana kadar 8 bin 571 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisine yer verildi.

İsrail'de Kovid-19'a yakalananlar arasında 19 sağlık görevlisi ile 5 asker de bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, daha önce ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kreşler hariç tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 100 kişiyi aşan toplantı ve etkinlikler de yasaklanmıştı.

Ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin de dünden itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Paris'te askerler sokağa indiFransa'nın başkenti Paris'te korona virüs nedeniyle 3. ulusal alarma geçilmesinin ardından askerler sokağa indi.
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