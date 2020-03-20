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20.03.2020 - 23:24 | | AA

İsrail'de corona virüsten ilk ölüm

İsrail'de 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm kaydedildi.

İsrail'de corona virüsten ilk ölüm

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kimliği belirtilmeyen 88 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, bir hafta önce Kovid-19 teşhisiyle Batı Kudüs'teki bir hastanede tedavi altına alınan hastanın, bu akşam saatlerinde durumunun kötüleşmesinin arından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmiş oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ülkede Kovid-19 teşhisi konulan vaka sayısının 705 olduğu ve bunlardan 14'ünün durumunun ağır şekilde seyrettiği ifade edilmişti.

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