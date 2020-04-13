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13.04.2020 - 21:14 | | AA

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 115'e yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e çıktı.

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 115'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 115'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 235'e ulaştığını, hastalardan 181’inin durumunun ağır, 1689 kişinin ise iyileştiğini duyurmuştu.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

ABD'yi corona virüsten sonra şimdi de kasırga vurduABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve bina hasar gördü.
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