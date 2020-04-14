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14.04.2020 - 21:39 | | AA

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 123'e yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükselirken, vaka sayısı ise 12 bini aştı.

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 123'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece corona virüs kaynaklı can kaybı 123'e ulaşırken, 178 kişide daha Covid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 12 bin 46'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 175'inin durumunun ağır olduğu, 2 bin 195 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Covid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti

 

314 kişi Suudi Arabistan'dan Samsun'a getirildiSuudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, corona virüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsuna getirildi. Vatandaşlar, yapılan sağlık kontrolünün ardından karantinaya alınacağı Çorum'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda götürüldü.
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