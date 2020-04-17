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17.04.2020 - 06:52 | | AA

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüsten (covid-19) ölenlerin sayısı 143'e yükselirken, toplam vaka sayısının 12 bin 758'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, perşembe sabahından bu yana ülkede 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede toplam 12 bin 758 kişinin salgına yakalandığı aktarılan açıklamada, tedavi altındaki 2 bin 624 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
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