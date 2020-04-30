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30.04.2020 - 05:47 | | AA

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 215'e yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs tespit edilen vaka sayısı 15 bin 834'e ulaştı, can kaybı 215'e çıktı.

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 215'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede böylelikle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 215'e ulaştığı, 52 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 834'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, hastalardan 115'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 233 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 5 bin 231 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 44 bin 22'ye yükseldiğini bildirdi.
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