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27.08.2020 - 21:29 | | AA

İsrail'de covid-19 vaka sayısı 110 bini aştı

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edilen kişi sayısı 110 bin 186'ya ulaşırken, can kaybı 883'e çıktı.

İsrail'de covid-19 vaka sayısı 110 bini aştı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 8 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 883'e ulaştığı, 1387 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 110 bin 186'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 410'unun durumunun ağır olduğu, 87 bin 714 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Kovid-19 salgınında vaka sayısı açısından ülke nüfusuna oranla dünyanın en yüksekleri arasında olduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulunmuştu.

Uşak'ta polis ekipleri maske takanlara gül verdiUşak'ta polis ekipleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini takan sürücü ve yolculara gül vererek teşekkür etti.
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