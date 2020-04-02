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02.04.2020 - 22:56 | | AA

İsrail'de covid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) vakası 6 bin 857'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya çıktı.

İsrail'de covid-19 vaka sayısı 6 bin 857'ye yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 10 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin 22’si erkek, 14’ünün kadın olduğu, yaş ortalamalarının da 79,8 olduğu bilgisi verilirken, çoğunun başka kronik hastalıkları da bulunduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 640 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği vurgulandı. Böylece toplam vaka sayısının 6 bin 857'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 108'inin durumunun ağır olduğu, 338 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındıİstanbul'dan yolcu otobüsüyle Konya'nın Ereğli ilçesindeki oğullarını ziyarete gelen ve corona virüs testi pozitif çıkan 60 yaş üstü çiftin, aynı zamanda memleketi olan Karaman'ın Ayrıncı ilçesine bağlı Berendi köyünde bir yakınlarının cenaze törenine katıldığı öğrenildi.
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