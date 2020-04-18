İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 164'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 164'e ulaştığı, 158 kişide daha virüsün tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 13 bin 265'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, hastalardan 167'sinin durumunun ağır olduğu, 3 bin 247 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, 2'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Ülkede market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.