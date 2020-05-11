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11.05.2020 - 04:03 | | AA

İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 252’ye yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kaybı 252'ye, vaka sayısı 16 bin 477’ye yükseldi.

İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 252’ye yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 252’ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 23 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 477’ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, hastalardan 74’ünün durumunun ağır olduğu, 11 bin 430 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

Kuveyt'ten yurda getirilen 248 kişi, Yozgat'ta yurda yerleştirildiKuveyt'ten getirilen 248 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi.
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