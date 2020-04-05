MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 49’a yükseldi
ABONE OL
05.04.2020 - 22:15 | | AA

İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 49’a yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi.

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 3 hastanın daha öldüğü bildirildi.

Böylece İsrail'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Kovid-19 hastalarından 139'unun durumunun ağır olduğu, 546 kişinin ise iyileştiği kaydedilen açıklamada, bugün 412 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 430'a ulaştığı aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 49’a yükseldiİsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sosyal yardım ödemeleri sorgulama ekranı 2020 - (E-Devlet) 1000 TL Sosyal yardım ödemeleri nasıl, kimlere yapılacak?

Sosyal yardım ödemeleri sorgulama ekranı 2020 - (E-Devlet) 1000 TL Sosyal yardım ödemeleri nasıl, kimlere yapılacak?

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Corona virüs aşısı için heyecanlandıran gelişme! Türk bilim insanı başardı

Corona virüs aşısı için heyecanlandıran gelişme! Türk bilim insanı başardı

Sıradaki Haber