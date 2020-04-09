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09.04.2020 - 22:13 | | AA

İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

İsrail'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya, vaka sayısı ise 9 bin 668'e yükseldi.

İsrail'de covid-19'dan ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi

 

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 86'ya ulaşırken, 213 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 9 bin 668'e çıktığı kaydedildi.

1000'den fazla kişi iyileşti

Açıklamada ayrıca hastalardan 166'sının durumunun ağır olduğu, 1011 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.
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