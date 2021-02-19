İsrail’de gençleri aşılanmaya teşvik için alkolsüz içkili kampanya yapıldı

Nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke olan İsrail’de birbirinden ilginç aşı kampanyaları organize ediliyor.

Belediyelerin öncülük ettiği kampanyalarda, aşı yaptırmaya gelenlere pizza, künefe ve yerel tatlar ikram ediliyor.

Tel Aviv Belediyesi, gençlere yönelik kampanya kapsamında kent merkezinde barların bulunduğu bir sokağa mobil aşı merkezi kurdu.

Kampanya kapsamında söz konusu merkezde aşı vurulmaya gelenlere çeşitli türlerde ücretsiz içki dağıtıldı. Aşı olanlara içkilerin alkolsüz olduğu bilgisi ise verilmedi.

"GENÇLERİ AŞILAMAK DAHA ZOR"

Tel Aviv Belediyesi Basın Sözcüsü Eytan Halon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki herkese Kovid-19 aşısı yapılması için bu tür kampanyalar düzenlediklerini belirtti.

Kentin tam olarak güvenli ve sağlıklı olması için sakinlerin tamamının aşılanması gerektiğini dile getiren Halon, “Tel Aviv’deki yaşlıları aşılamak kolay ancak gençleri daha zor. Bu akşam gençlerin bize gelmesi yerine onlara aşıyı getirdik.” ifadelerini kullandı.

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 195 bin 707 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 825 bin 589 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 501 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 741 bini aştı.