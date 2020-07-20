MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'de hemşireler iş bıraktı
ABONE OL
20.07.2020 - 14:11 |

İsrail'de hemşireler iş bıraktı

Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan hemşireler, yeni personel alınması için genel greve gitti.

İsrail'de hemşireler iş bıraktı

İsrail'de hemşireler, hastanelerde görev yapan hemşire sayısının yetersiz olduğu ve bunun da üzerlerindeki iş yükünü artırdığı gerekçesiyle ülke genelinde grev başlattı.

Hemşire sendikaları, yeni hemşireler alınması talebiyle Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine genel grev kararı aldı.

Bu sabah başlayan grev kapsamında hemşireler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve acil durumlar hariç diğer birimlerde iş yavaşlatmaya gidecek.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 831 hemşirenin karantinada olduğunu açıklarken, sendikalar, hastanelerdeki hemşire yetersizliğinin salgından önce de var olduğunu, pandemiyle durumun daha da ağırlaştığını aktardı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren İsrail'de, hemşirelerin grevinin ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

    Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu, saldıganlaştığı iddiasıyla çevredekiler tarafından vurularak öldürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 LGS taban puanları Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi...MEB il il lise LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve tercih robotu TIKLA!

    2020 LGS taban puanları Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Fen Lisesi...MEB il il lise LGS kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve tercih robotu TIKLA!

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Milyonları ilgilendiriyor! SGK o paraları iade ediyor

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    Almanya'da 60 bin mühimmat kayıp

    AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıtları o tarihte sona erecek...

    AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? AÖF yaz okulu kayıtları o tarihte sona erecek...

    Sıradaki Haber