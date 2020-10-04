04.10.2020 - 13:48 | | AA
Ä°srail'de karantina nedeniyle 200 binden fazla kiÅŸi iÅŸsiz kaldÄ±
Ä°srail'de yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle 18 EylÃ¼l'de baÅŸlatÄ±lan karantina nedeniyle 200 binden fazla kiÅŸinin iÅŸsizlik Ã¶deneÄŸi baÅŸvurusunda bulunduÄŸu bildirildi.Â
Ä°srail Ulusal Ä°stihdam Servisi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 18 EylÃ¼l'den bu yana 207 bin 191 kiÅŸi iÅŸsizlik Ã¶deneÄŸi baÅŸvurusunda bulundu.
Bu verilerle Ã¼lkedeki iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, 595 bini Ã¼cretsiz izne ayrÄ±lanlar olmak Ã¼zere toplam 936 bine yÃ¼kseldi.
Ä°srail yÃ¶netimi, Kovid-19 vakalarÄ±ndaki sert yÃ¼kseliÅŸ nedeniyle 18 EylÃ¼l'den baÅŸlayarak 3 haftalÄ±ÄŸÄ±na karantina kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n verilerine gÃ¶re, Ä°srail'de Kovid-19 vaka sayÄ±sÄ± 265 bini geÃ§erken, 1692 kiÅŸi virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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Yerli otomobil fabrikasÄ±nÄ±n inÅŸaatÄ±nÄ±n son hali!Türkiye'nin Otomobili GiriÅŸim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceÄŸi fabrika inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸma sürüyor. Ä°nÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda, 50 bin metreküp kazÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±yla birlikte 3 bine yakÄ±n zemin güçlendirme kolonu yapÄ±lÄ±rken, inÅŸaat alanÄ±nÄ±n son hali görüntülendi.