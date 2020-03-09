MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'de koronavirüs vakası 39'a yükseldi
ABONE OL
09.03.2020 - 10:40 | | AA

İsrail'de koronavirüs vakası 39'a yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 39’a yükseldiğini duyurdu. İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüs (Kovid-19) vakasının 39’a yükseldiğini duyurdu.

İsrail'de koronavirüs vakası 39'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'de 14 yeni tip koronavirüs daha tespit edildiği, böylece sayının 39'a yükseldiği belirtildi.

Hastalık bulaşanların tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, vaka sayısının yükselebileceğine vurgu yapıldı.

Aylık 30 bin lira kazanıyor! Araplar peşinde...Adana'nın Kozan ilçesinde yıllardır tarım ve hayvancılıktan zarar ettikten sonra horoz üretim çiftliği kuran Türkmen ailesi, Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki horoz tutkunlarının dikkatini Türkiye’ye çekti. Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi Ramazan Türkmen, üniversite mezunu gelinleri yetiştirdiği horozların satışından aylık 30 bin lira kazanç elde ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ölü yunus sahile vurdu!

Ölü yunus sahile vurdu!

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

Sıradaki Haber