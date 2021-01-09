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09.01.2021 - 22:50 | | AA

İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu uygulandı.

İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı

Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan sağlık merkezinde Kovid-19 aşısının ikinci dozu önce Netanyahu'ya, ardından da Edelstein'e yapıldı.

Böylece Kovid-19 aşısının ikinci dozu İsrail'de ilk olarak Netanyahu ve Edelstein'e uygulandı.

Mart sonuna kadar 16 yaş üstü tüm İsraillilere Kovid-19 aşısının yapılacağı sözünü hatırlatan Netanyahu, iki dozu da vurulan İsraillilere "yeşil pasaport" verileceğini belirtti.

Netanyahu, "yeşil pasaportun" ikinci dozun yapıldığı kişilere aşı olduktan 2 hafta sonra verileceğini ve bu pasaportu alanların kültürel etkinliklere katılmasına, lokantalarda yemek yemesine izin tanınacağını, virüs taşıyan kişiyle teması olsa bile karantinadan muaf tutulacaklarını ifade etti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 20 Aralık'ta Kovid-19'a karşı toplu aşılama başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 1 milyon 700 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı, 3 bin 596 kişi virüsten hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 477 bini aştı.

İsrail yönetimi, günlük vaka sayılarının 8 binin üzerine çıkması üzerine dünden itibaren 2 haftalık sıkılaştırılmış karantina uygulaması başlatmıştı.

"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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