İsrail'de Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Negev hapishanesinde son 24 saatte 15 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Böylece Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak verilerine göre, daha önce 156 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 171'e yükseldi.

Hamas ve İslami Cihad'dan yapılan daha önceki açıklamalarda İsrail hapishanelerindeki Filistinliler arasında Kovid-19'un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarılarda bulunulmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.