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20.12.2020 - 17:33 | | AA

İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

İsrail'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama uygulamasına başlandı.

İsrail'de Kovid-19'a karşı toplu aşılama başladı

Bu sabah başlayan toplu aşılama kapsamında, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı öncelikli olarak sağlık çalışanlarına yapılacak

Yarından itibaren 60 yaş üstü veya riskli gruplarda yer alan kişiler de aşı yapılması için ülkedeki aşı merkezlerine başvurabilecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, İsrail'de günlük 60 bin kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılmasının amaçlandığını dile getiriliyor.

İsrail yönetimi, Ocak 2021 sonunda 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor.

İsrail, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 9 milyona yaklaşan nüfusa sahip İsrail'de 373 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, 3 bin 704 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Aralık ayında tek başına denizin keyfini çıkardıSokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Bodrum’da Ukrayna uyruklu Nataliia Kolesnikova isimli yabancı turist ise Paşatarlası plajında tek başına yüzerek denizin, kumun ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.
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