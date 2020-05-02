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02.05.2020 - 15:51 | | İHA

İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail'de küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail'in Haşaron bölgesinde küçük bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kaza sonucu 50 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiği, 14 yaşındaki çocuğun da yaralandığı açıklandı. Yaralının durumunun ağır olduğu ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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