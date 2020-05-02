02.05.2020 - 15:51 | | İHA
İsrail'de küçük uçak düştü: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail'de küçük bir uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
İsrail'in Haşaron bölgesinde küçük bir uçak henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kaza sonucu 50 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiği, 14 yaşındaki çocuğun da yaralandığı açıklandı. Yaralının durumunun ağır olduğu ve helikopterle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Corona virüs yardımlarında bir ilk...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Somali'ye yapılan tıbbi malzeme yardımını duyurdu. Erdoğan paylaşımında, "Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" ifadelerini kullandı.