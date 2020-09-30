MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrail'de Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama!
ABONE OL
30.09.2020 - 10:35 | | AA

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama!

İsrail Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde alınan, karantina boyunca protestoların sınırlandırılması için hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama!

Sabah erken saatlerde kabul edilen tasarıyla, karantina boyunca halk protesto için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaktaki gösteriye katılabilecek.

Bu kararla, 4 ayı aşkın süredir Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde haftalık devam eden Netanyahu karşıtı gösterilere şehir dışından ve kentin uzak bölgelerinden protestocuların katılmasının engellenmesinin önü açıldı.

İsrailli muhalifler, protestolara kısıtlama getirilmesinin ülke demokrasisine zarar verdiği ve Kovid-19 bahane edilerek Netanyahu'nun politik çıkarlarına hizmet edildiğini dile getirerek karara tepki gösterdi.

Netanyahu hükümeti, geçen hafta da protestolara kısıtlama getirilmesi kararı almış ancak Meclisin onay vermemesi nedeniyle bu girişim boşa çıkmıştı.

İsrail’de 4 aydan uzun süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.

 

Kayınvalidesinin evini yakmaya çalışan damat kameradaSamsun'da A.P., kayınvalidesi M.Y.'nin evini yakmaya çalışırken kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika... Sızma girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirildi

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Çatışma bölgesinden sıcak görüntü! Sivilleri hedef alıyorlar

Adana’da 'torbacı' operasyonuna 1 tutuklama

Adana’da 'torbacı' operasyonuna 1 tutuklama

Sıradaki Haber