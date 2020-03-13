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13.03.2020 - 12:31 | | İHA

İsrail'de okullar corona virüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar tatil edildi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, 16 Nisan'a kadar okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

İsrail'de okullar corona virüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar tatil edildi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu artan corona virüsü vak'alarının ardından düzenlediği basın toplantısında ülkedeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Okulların 31 Mart'tan itibaren 16 Nisan'a kadar kapalı olacağını belirten Netanyahu, ana okulları ve özel eğitim kurumlarının ise faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. Netanyahu, "Ülkece tecrübe etmediğimiz bir olayın ortasındayız. Bu gerçek bir salgın. Hastalıktan ölüm oranı İsrail'de de çok sayıda olabilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan İsrail'de 109 corona virüsü vak'ası bulunuyor.

İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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