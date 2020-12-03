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03.12.2020 - 14:56 | | AA

İsrail'de vakalar yeniden artışa geçti!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 2. dalgayı geride bırakan İsrail'de, günlük yeni vaka sayısında yeniden artış gözleniyor.

İsrail'de vakalar yeniden artışa geçti!

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 69 bin Kovid-19 testi yapıldığı, bunlardan 1527'sinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu sayının 19 Ekim'den bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olması dikkati çekti.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 340 bin 424'e yükselirken, 8 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 890'a ulaştı.

ÜÇÜNCÜ DALGA ENDİŞESİ
Son günlerde yeni vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de Kovid-19 salgınında 3. dalga endişesi yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sharon Alroy-Preis, Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki artış nedeniyle ülkenin 3. dalganın başlangıcında olduğunu söylemişti.

İsrail, mayıs-nisan aylarında etkisi altına girdiği Kovid-19 salgınının ilk dalgasını diğer ülkelere oranla oldukça hafif atlatmış ve en yüksek günlük vaka sayısı 800'ün altında kalmıştı.

Temmuzda başlayan ve ekime kadar devam eden 2. dalga ülkede oldukça ağır yaşanmış ve en yüksek günlük vaka sayısı 9 bini aşmıştı.

Bunun üzerine İsrail yönetimi eylül ayı ortasında 3 haftadan fazla süren ülke genelindeki karantina uygulamasına başlamıştı.

Karantina sayesinde günlük yeni vaka sayısı 600'ün altına kadar düşmüştü.

Bunun üzerine İsrail yönetimi, karantina önlemlerinin bir kısmını gevşetmişti.

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