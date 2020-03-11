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11.03.2020 - 23:16 | | AA

İsrail'de yeni tip corona virüs vaka sayısı 100’e yaklaştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip corona virüs (covid-19) görülen kişi sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail'de yeni tip corona virüs vaka sayısı 100’e yaklaştı

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, isimleri paylaşılmayan 20 İsrailli'de daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Bu vakalarla birlikte İsrail'de covid-19 görülen kişi sayısı 97'ye çıktı.

100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinlikler yasak

Öte yandan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İsrail hükümeti bir dizi ek önlem açıkladı.

Okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılırken, 100 kişiyi aşan tüm toplantı ve etkinlikler yasaklandı.

Ayrıca kapalı alanlarda toplantı veya etkinlik yapılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ülkeye gelen İsraillilerin ve yabancıların 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

İsrail'e gelen yabancılar, karantina altında kalacakları bir adres gösteremezler ise ülkeye alınmayacak. Söz konusu uygulama, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

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