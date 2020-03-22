İsrail'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı bini aştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de 126 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1071'e ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, hastalardan 18'inin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiden fazla katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.
Ayrıca market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.
Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişini yasaklamıştı.
Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.
Sağlık Bakanı Koca: Bugün 9 kişi hayatını kaybetti, 289 da yeni vaka varSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."