İsrail'den Blinken'a "Golan" yanıtı: Sonsuza kadar İsrail'in olacak

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'ne ilişkin İsrail'in tutumunun açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Olası herhangi bir senaryoda, Golan Tepeleri İsrail'de kalacak ve Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in bir parçası olarak kalacak." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a dün CNN televizyonunda "Biden yönetimi, Golan Tepeleri'ni İsrail'in bir parçası olarak görmeye devam edecek mi?" sorusu yönetilmişti.

Bunun üzerine Blinken, Golan Tepeleri'nin İsrail'in güvenliği için "önemli" olduğunu söylerken, "Yasal sorular (İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğinin tanınması) başka bir konu. Eğer zaman içinde Suriye'deki durum değişirse buna yeniden bakarız ancak durum şu anda bundan çok uzak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.