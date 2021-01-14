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14.01.2021 - 07:00 |

İsrail’den Deyrizor’a saldırı: 60 ölü

İsrail’in, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor iline önceki gece geç saatlerde düzenlediği hava saldırılarında Beşar Esad rejimi birlikleri ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun emrindeki gruplardan 60 kişi öldü. İsrail savaş uçaklarının, Deyrizor kent merkezi ve kırsalına yönelik hava saldırılarında bazı askeri noktaları ve silah depolarını hedef aldığı belirtildi

İsrail’den Deyrizor’a saldırı: 60 ölü

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, kent merkezindeki “Baas Öncüleri Kampı”, askeri güvenlik şubesi, Ummal semtindeki (İşçiler semti) bazı askeri noktalar, Deyrizor’un batı kırsalındaki Ayyaş bölgesi ile doğu kırsalındaki Mayadin ilçesi, Irak sınırındaki Elbu Kemal ilçesinde Hazzam ve çöl bölgeleri hedef alındı. İran destekli yabancı gruplara mensup 49 kişinin etkisiz hale getirildiği saldırıda, rejim ordusundan da 1’i albay olmak üzere 11 asker öldü. Şam rejiminin haber ajansı SANA da, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Deyrizor’a düzenlenen hava saldırısından İsrail’i sorumlu tutmuştu.

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran’dan Lübnan’a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün’den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor. Deyrizor il merkezi, batısı ve doğusundaki bazı bölgeler, İran destekli grupların ve Rusya’nın yardımıyla Kasım 2017’de DAEŞ’in çekilmesinin ardından Esad rejiminin eline geçti. Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli gruplar, yoğun şekilde Deyrizor’da varlık gösteriyor. Deyrizor’da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor. Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarıysa ABD destekli terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde.

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