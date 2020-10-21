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21.10.2020 - 01:11 | | AA

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail uçakları, Gazze'de bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'a ait bir tünelin savaş uçaklarıyla vurulduğunu belirtti.

Adraee, söz konusu saldırının Gazze'den İsrail'e roket atılması nedeniyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıda, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda bulunan tarım arazisinin en az 3 roketle hedef alındığını belirtti.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den Yahudi yerleşim birimleri yönünde atılan bir roketin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Ada seferlerine fırtına engeliÇanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
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