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17.03.2020 - 21:02 | | AA

İsrail’in Berlin Büyükelçisi corona virüse yakalandı

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve Büyükelçilikte görevli İsrailli bir diplomatın yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandığı bildirildi.

İsrail’in Berlin Büyükelçisi corona virüse yakalandı

 

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçisi Issacharoff ve Büyükelçilikte görevli bir İsrailli diplomatın ismi açıklanmayan Almanya Federal Meclisinden bir milletvekiliyle yaptığı görüşmenin ardından Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Issacharoff ile Kovid-19’a rastlanan diplomatın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde oldukları ifade edildi.

Bu gelişmenin ardından İsrail’in Berlin Büyükelçiliği geçen hafta cuma günü itibarıyla kapatılırken, Büyükelçilikte görevli tüm diplomatların evlerinde karantina altında oldukları kaydedildi.

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