'İsrail'in Filistin'in topraklarını ilhakı yasa dışı'

Al Nahyan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştüğü ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

Tamamen yasa dışı olan ilhak planlarını kabul etmediklerini belirten Nahyan, "Bu illegal plana karşı siyasi olarak Arap kardeşlerimiz ve uluslararası toplumla birlikte çalışıyoruz." dedi.

BAE İsrail'in Filistin topraklarının ilhakına karşı bu tür açıklamalarda bulunsa da Abu Dabi ve Tel Aviv yönetimleri arasında son yıllarda birçok alanda yakınlaşma söz konusu.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, dün Amerikan Yahudi Komitesi'nin (AJC) düzenlediği sanal konferansta "BAE, İsrail ile iletişim kanallarının açık tutulmasının her iki ülke için de daha iyi sonuçlar doğuracağını düşünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ile BAE arasındaki yakınlaşma

Son yıllarda aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile BAE'nin yakınlaşması dikkati çekiyor.

BAE yönetimi, Ekim 2018'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen judo turnuvasında İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verilmesi, 28 Ekim'de İsrailli bir judocunun final maçını kazanması üzerine İsrail ulusal marşının Abu Dabi'de ilk kez çalınması, eski İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara'nın 30 Ekim 2018'de Dubai'deki telekomünikasyon konferansında konuşma yapması, Eski İsrail Dışişleri ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz'ın Temmuz 2019'da çevre konferansına katılmak için Abu Dabi'yi ziyaret etmesi, İsrailli firmaların Expo 2020 Dubai'ye davet edilmesi gibi adımlar üzerinden İsrail ile yakınlaşmaya başlamıştı.

BAE'ye ait Etihad Airways, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Filistin'e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla 19 Mayıs ve 9 Haziran'da iki kez İsrail'e doğrudan sefer düzenlemişti.