MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri İsrailli bakan: "ABD asla İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak"
ABONE OL
02.02.2021 - 20:24 | | AA

İsrailli bakan: "ABD asla İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak"

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, ABD ordusunun hiçbir zaman İran'ın nükleer tesislerini vurmayacağını belirterek, İsrail'in tek başına hareket etmek zorunda kalabileceğini söyledi.

İsrailli bakan: "ABD asla İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak"

 

Hanegbi, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer faaliyetleri ve İsrail'in olası adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerini engellemek için gelecekte (İran'a askeri saldırıdan) başka seçenek kalmayabileceğini dile getiren Hanegbi, "ABD, asla İran'daki nükleer tesislere saldırmayacak. İsrail bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için bağımsız hareket etmek zorunda kalabilir." ifadelerini kullandı.

İranlıların İsrail'e misilleme yapma kapasitelerinin “çok sınırlı” olduğunu savunan Hanegbi, "İsrail nükleer bir İran'ı kabul edip etmeyeceğine karar vermeli." değerlendirmesinde bulundu. 

Joe Biden'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından İsrailli yetkililerin İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı yaptığı açıklamalar dikkati çekiyor. 

İsrail Enerji Bakanı Minister Yuval Steinitz de KAN'a yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer bomba yapımından 1-2 yıl uzakta olduğunu ileri sürdü. 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün NBC verdiği mülakatta İran'ın nükleer programı üzerine 2015'te imzalanan anlaşma kapsamındaki kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi durumunda, haftalar içinde nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebileceği iddiasında bulunmuştu.

 

ABD ile kritik görüşme! Türkiye'den Biden yönetimiyle ilk temasCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı. Öte yandan önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akılalmaz olay! Kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Akılalmaz olay! Kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Son dakika! İzmir’den sel haberi! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Son dakika! İzmir’den sel haberi! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet