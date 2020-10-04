İşte dünyada koronavirüste yaşanan son gelişmeler

Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 617 bin, Hindistan'da 6 milyon 573 bin, Brezilya'da 4 milyon 906 bin, Rusya'da 1 milyon 215 bine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'ndeki odasından çekilmiş bir video mesajı, Twitter hesabından paylaştı. Trump, sağlığının iyiye gittiğini ve kendisine geçmiş olsun dileğini ileten herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

Doktoru Sean Conley ise Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve iyileşme sürecinin böyle devam etmesi durumunda pazartesi günü taburcu edilebileceğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler ibadete açıldı.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Kovid-19'un ülkede hızla yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler uygulamaya konulduğunu açıkladı. Meşişi, tüm vatandaşların kapalı kamusal alanda ve toplu taşıma araçlarında maske kullanmasının zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan yönetiminin salgın tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri başladı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin Kabe'ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı.

Kırgızistan'da kayıtlı 3 milyon 523 bin 532 seçmen, Kovid-19 nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında sandıklarda oy verdi.

Yemen'de ilköğretim okulları Kovid-19 tedbirleri alınmaksızın bugün yeni öğretim yılının ilk dersine başladı.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklarken, ülkede 18 Eylül'de başlatılan karantina nedeniyle 200 binden fazla kişinin işsizlik ödeneği başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Güney Kore'de 30 Eylül-2 Ekim'de kutlanan "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi nedeniyle gelecek haftalarda vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.