İstifa etmek zorunda kaldı!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yazılı bir açıklama yaparak, Ducklo’nun istifasını kabul ettiklerini duyurdu. Psaki açıklamasında, “Sözlerimiz ve eylemlerimizle başkalarına onurlu, saygılı, nezaketli davranma konusunda Başkan’ın belirlediği standardı karşılama konusunda kararlıyız” ifadesini kullandı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı T. J Ducklo’nun istifası, görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu. Ducklo, kendisinin bir muhabirle olan ilişkisini haber yapan başka bir gazeteciye cinsiyetçi söylemlerde bulunduğu ve o kişiyi tehdit ettiği gerekçesiyle bir hafta boyunca işten uzaklaştırılmıştı.