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11.08.2020 - 07:00 |

İstifasını açıkladı!

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından başlayan gösteriler devam ederken, Başbakan Hassan Diyab istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını açıkladı!

Dört bakanın görevi bırakmasından sonra dün toplanan Bakanlar Kurulu’ndan istifa kararı çıktı. Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, hükümetin istifasını sunduğunu duyurdu. Bakan Hassan, gazetecilere, kabine  toplantısının ardından tüm bakanların istifasını Başbakan Hassan Diyab’a sunduğunu söyledi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Başbakanlık Binası’nda basın toplantısı düzenleyen Başbakan Diyab, istifa ettiğini söyledi.

‘Kapı açmak istiyoruz’

Ülkedeki siyasi güçlere tepki dolu ifadeler kullanan Diyab, “Yaşanan bu felaket devlet yönetimindeki kronik yolsuzluğun sonucudur. Daha önce yolsuzluğun devletin tüm kademelerinde var olduğunu söyledim. Bugün ortaya çıkıyor ki yolsuzluk sistemi devletten büyüktür, devlet söz konusu yolsuzlukla mücadele edemiyor” değerlendirmesinde bulundu. Ülkenin geldiği bu aşamada vatandaşla birlikte değişim hareketine katılmak üzere bir adım geri gideceklerini kaydeden Diyab, “Ülkenin kurtarılması  için bir kapı açmak istiyoruz, bu nedenle de hükümetin istifasını duyuruyorum”  ifadelerini kullandı.

Başbakan Diyab, daha sonra Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na çıkarak istifasını sundu. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, istifasını sunan Diyab’dan yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istedi.

Ölü sayısı 200!

Beyrut’taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 200’e yükseldiği açıklandı. Beyrut Valisi Mervan Abbud, hayatını kaybedenlerin sayısının 200’ü aştığını açıkladı. Abbud çok sayıda kişinin hala kayıp olduğunu, kayıpların çoğunun yabancı işçiler olduğunu da belirtti. Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Beyrut’taki patlama sonrası kentte binlerce kişi evsiz kalmıştı. Kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen gösterilerde hükümet protesto edildi.

İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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